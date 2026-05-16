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ELEIÇÕES 2026 Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 2º turno, aponta Datafolha Pesquisa divulgada neste sábado (16) ainda não permite avaliar desempenho do senador após a revelação de conversas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatam na simulação de segundo turno da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16). Ambos marcam 45%, com 9% optando pelo voto em branco ou nulo e 1% de indecisos. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O instituto realizou as entrevistas entre os dias 12 e 13 de maio, antes de as conversas entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, virem à tona.



O senador fez cobranças ao empresário, implicado em esquema de propina e fraudes no mercado financeiro, a respeito de um acordo de R$ 134 milhões para um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, denominado "Dark Horse". Ele alega que os contatos foram normais e não ofereceu nada em troca.





Por outro lado, a pesquisa captura a percepção dos brasileiros a partir de três fatos relevantes do noticiário político. O governo federal sofreu uma derrota histórica com a rejeição pelo Senado da indicação de Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Houve também o lançamento do programa "Desenrola 2.0", para renegociamento de dívidas, e o encontro entre Lula e o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca.

Comparado ao levantamento anterior, divulgado em 11 de abril, o cenário apresentou estabilidade. Lula tinha 45% das intenções de voto, contra 46% de Flávio. O Rali, agregador de pesquisas do Globo em parceria com o Instituto Locomotiva, apontava uma vantagem mínima do candidato do PL a partir da análise conjunta dos resultados do Datafolha e de outros institutos, em que houve tendência geral de crescimento do filho de Bolsonaro.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores, com mais de 16 anos, em todo o país. O nível de confiança na amostra é de 95% e representa a quantidade de vezes em que se espera que a coleta realizada represente de fato o pensamento médio da população brasileira, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-00290/2026.

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