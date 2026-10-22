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Eleições 2026 Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam no último debate do segundo turno na TV Globo nesta sexta Encontro presidencial terá quatro blocos dedicados à discussão de propostas para o país

A TV Globo realiza nesta sexta-feira, dia 23, o debate entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Mediado pelo jornalista César Tralli, o encontro será transmitido ao vivo direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, logo após a exibição do Jornal Nacional.

A transmissão ocorrerá de forma simultânea pela TV Globo, pela GloboNews e pelo portal g1, além de exibição em simulcast no Globoplay. Por conta do evento eleitoral, a programação da emissora sofrerá alterações, não exibindo a novela Quem Ama Cuida e nem o programa Globo Repórter. Na sequência da transmissão, o Jornal da Globo entra no ar sob o comando de Renata Lo Prete para repercutir o resultado e conversar com os participantes. A cobertura de bastidores e a checagem das declarações ficarão a cargo do g1 e das equipes da GloboNews.

Formato e regras

A estrutura do debate foi planejada para focar na discussão de propostas e planos de governo. O modelo contará com quatro blocos de perguntas e respostas diretas entre os concorrentes, além do espaço reservado às considerações finais, com ordem de intervenção decidida por sorteio.

No primeiro bloco, o debate terá seis rodadas voltadas a temas regionais e pautas prioritárias do país, assegurando três minutos por rodada para cada candidato administrar o uso de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No segundo e no terceiro blocos, as perguntas serão formuladas a partir de temas sorteados em um telão. Durante os três primeiros blocos, quem estiver com a palavra poderá circular pelo cenário, enquanto o oponente permanecerá em seu púlpito.

O quarto bloco terá tema livre e disponibilizará oito minutos de tempo de fala para cada presidenciável, sem restrição de intervenções. Ao término da exibição na TV, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro participarão de coletivas de imprensa individuais de dez minutos. A ordem das entrevistas foi definida previamente com as campanhas: Lula iniciará o atendimento aos jornalistas, seguido por Flávio Bolsonaro.

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