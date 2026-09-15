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Eleições 2026 Lula e Flávio Bolsonaro têm a maior rejeição, com 49% cada um, mostra pesquisa Indexa/Broadcast Pesquisa ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm, cada um, 49% de rejeição, mostra a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta terça-feira, 15. O porcentual de eleitores que dizem que jamais votariam em cada um dos dois permaneceu no mesmo patamar de agosto.

Entre os entrevistados, 36% afirmam que com certeza votariam em Lula, ante 38% na rodada anterior. Outros 14% dizem que poderiam votar no presidente, contra 10% em agosto. A parcela que não o conhece o suficiente para opinar permaneceu em 1%.

No caso de Flávio, o porcentual dos que com certeza votariam nele oscilou de 34% para 33%, enquanto o grupo que poderia escolhê-lo passou de 13% para 14%. Outros 3% continuam afirmando que não o conhecem o suficiente.

Somadas as parcelas dos que com certeza votariam e dos que poderiam votar, o potencial eleitoral de Lula é de 50%, enquanto o de Flávio chega a 47%.

Entre os demais nomes apresentados, o ex-governador Romeu Zema (Novo) tem 39% de rejeição; o influenciador Renan Santos (Missão), 38%; o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), 33%; e o escritor Augusto Cury (Avante), 28%. Os porcentuais dos que dizem não conhecer esses candidatos o suficiente são de 24%, 29%, 18% e 34%, respectivamente.

Caiado tem potencial eleitoral de 46%, composto por 4% que com certeza votariam nele e 42% que poderiam fazê-lo. Cury soma 36%, Zema alcança 32% e Renan, 30%.

A pesquisa também perguntou o que os eleitores mais temem na disputa política atual. Um novo mandato de Lula foi citado por 38%, ante 39% em agosto, enquanto a volta da família Bolsonaro ao poder foi mencionada por 36%, contra 39% anteriormente.

Outros 10% disseram temer as duas possibilidades, ante 9%, e 10% afirmaram não ter medo de nenhuma delas, contra 11%. A parcela que não soube ou não opinou passou de 2% para 6%.

Esse é o segundo levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03482/2026.

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