A- A+

Reunião Lula e governadores atravessam a Praça dos Três Poderes e vão ao STF Grupo visitou a sede da Corte após reunião no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governadores visitaram nesta segunda-feira (9) as instalações da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) um dia após os atos terroristas que depredaram a sede do tribunal, o Congresso e o Palácio do Planalto.

Após reunião com o presidente no Palácio do Planalto, os representantes estaduais atravessaram a Praça dos Três Poderes à pé para prestar solidariedade à Corte.

Também acompanharam a caminhada a presidente do STF, ministra Rosa Weber, os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, além de ministros do governo federal e parlamentares.

Inicialmente, estava prevista uma reunião com os governadores e os ministros no STF, mas a previsão foi alterada para a caminhada.

As autoridades permaneceram nas dependências do tribunal.

Veja também

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Intervenção na segurança do Distrito Federal é aprovada na Câmara, Senado vota nesta terça (10)