Brasília Lula e Janja chegam a casamento de Randolfe, líder do governo no Congresso Evento reúne convidados do senador e da advogada Priscila Barbosa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva chegaram na tarde desta sexta-feira (28) à cerimônia de casamento do líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, e com a advogada Priscila Barbosa.

Lula e Janja são padrinhos dos noivos. O vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros José Múcio (Defesa), Renan Filho (Transportes), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) também já chegaram, assim como o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O advogado Cristiano Zanin, que tomará posse quinta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF), também já está no local.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães também integram a lista de convidados.

O evento ocorre em uma mansão no Lago Norte, área nobre de Brasília.

