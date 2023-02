Lula e Janja preparam a mudança para o Alvorada

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, se preparam para se mudar para o Palácio do Alvorada até quarta-feira (8). A intenção do casal era retornar do Rio de Janeiro nesta segunda-feira e ir direto para o palácio.

No primeiro mês de governo, Lula se se hospedou em um hotel na área central de Brasília e nas últimas semanas vinha reclamando por não poder utilizar o palácio, que passou uma reforma.

Lula e Janja visitaram o Alvorada pela primeira vez em 3 de janeiro quando avaliaram as condições do local. De acordo com a primeira-dama, havia infiltrações, janelas quebradas, danos em tapetes e sofás rasgados.

No final do mês, em discurso no Palácio do Planalto para movimentos sociais, Lula disse que era um "sem-casa":

— Eu, na verdade, sou um sem-casa, um sem-palácio. Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar. Porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel, e não é brincadeira — disse em 31 de janeiro.

