Lula e Janja recebem Leonardo DiCaprio no Planalto em encontro sobre meio ambiente
Presidente e primeira-dama se reunirão com o ator e representantes da organização ambiental Re:wild
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva recebem nesta quarta-feira o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto. O encontro está marcado para as 12h30 e contará também com representantes da Re:wild, organização dedicada à conservação da biodiversidade.
DiCaprio integra o conselho fundador da Re:wild e mantém atuação ligada à defesa do meio ambiente, com foco em temas como mudanças climáticas, preservação de espécies e proteção de povos indígenas e comunidades locais.
A organização atua em parceria com governos, entidades não governamentais e lideranças locais em projetos de proteção e recuperação de ecossistemas. No Brasil, a Re:wild apoia iniciativas relacionadas à preservação da Amazônia e de outros biomas.
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Antes do encontro, Lula e Janja participam, às 11h, da cerimônia de sanção do projeto que cria protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde (SUS), também no Palácio do Planalto.