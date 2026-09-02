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Lula e Janja recebem Leonardo DiCaprio no Planalto em encontro sobre meio ambiente

Presidente e primeira-dama se reunirão com o ator e representantes da organização ambiental Re:wild

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Leonardo DiCaprio participa de evento sobre meio ambiente no Palácio do PlanaltoLeonardo DiCaprio participa de evento sobre meio ambiente no Palácio do Planalto - Foto: Redes Sociais / Reprodução e Miguel Schincariol/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva recebem nesta quarta-feira o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto. O encontro está marcado para as 12h30 e contará também com representantes da Re:wild, organização dedicada à conservação da biodiversidade.

DiCaprio integra o conselho fundador da Re:wild e mantém atuação ligada à defesa do meio ambiente, com foco em temas como mudanças climáticas, preservação de espécies e proteção de povos indígenas e comunidades locais.

A organização atua em parceria com governos, entidades não governamentais e lideranças locais em projetos de proteção e recuperação de ecossistemas. No Brasil, a Re:wild apoia iniciativas relacionadas à preservação da Amazônia e de outros biomas.

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Antes do encontro, Lula e Janja participam, às 11h, da cerimônia de sanção do projeto que cria protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde (SUS), também no Palácio do Planalto.

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