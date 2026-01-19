Lula e Janja vão ao 14º encontro nacional do MST nesta sexta, em Salvador

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva irão ao 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que ocorre em Salvador, na Bahia. A presença do casal na sexta-feira (23) foi confirmada pelo movimento nesta segunda-feira (19).

Na data prevista para a presença de Lula e Janja, está programado um ato de solidariedade à Venezuela, com a participação de um representante da embaixada do país. De acordo com o MST, a programação inclui ainda plenárias, reuniões, ciclos de debates, apresentações culturais e uma jornada internacionalista.

O MST também espera a participação dos governadores Jerônimo Rodrigues (PT-BA) e Elmano de Freitas (PT-CE) no evento.

De acordo com a página da organização, o encontro teve início nesta segunda-feira (19) e segue até sexta-feira, no Parque de Exposições Agropecuárias da capital baiana, com a participação de cerca de 3.000 delegados de todas as regiões do país onde o movimento atua.

Questionada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) ainda não informou se o compromisso consta na agenda do presidente.

