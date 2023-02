Lula e Janja viajam para Bahia para passar o carnaval em área reservada da Marinha

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva, embarcarão no final da tarde desta sexta-feira rumo à Bahia, onde passarão os dias de Carnaval descansando.

A expectativa é que os dois passem o feriado na Base Naval de Aratu, em Salvador, onde desembarcarão no final da tarde, de acordo com a agenda oficial. O Palácio do Planalto, no entanto, não confirma a localização do presidente por entender que é uma agenda privada.

Como mostrou o colunista do Globo Lauro Jardim, Janja fez um tratamento de uma inflamação no globo ocular e deve ficar em repouso nos próximos dias, segundo sua assessoria de imprensa.

Janja chegou a cogitar passar o Carnaval no Rio de Janeiro. Na sua viagem à cidade, ela encontrou com integrantes da Imperatriz Leopoldinense e aceitou ser madrinha da velha guarda da escola, mas não confirmou sua presença.

Localizada a 40 Km do centro de Salvador, a Base Naval de Aratu é uma base militar da Marinha do Brasil e tem importância estratégica devido à sua posição geográfica.

A Base Nava já recebeu o presidente em outros momentos de descanso. Em 2010, por exemplo, Lula foi flagrado ao lado da entrão primeira-dama, Marisa Letícia, carregando uma caixa de isopor na cabeça.

