BRASIL Lula e Janja viajam para Bahia para passar o feriado na "Praia dos Presidentes" Presidente e primeira-dama passarão os dias de folga na Base Naval de Aratu, mesmo destino escolhido para o feriado de Carnaval no início do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, embarcam no começo da tarde desta quarta-feira (7) para Bahia, onde devem passar o feriado de Corpus Christi. Em outros dois feriados neste ano, desastres naturais fizeram com que o casal interrompesse a folga para visitar áreas atingidas.

A previsão é que Lula desembarque em Salvador nesta quarta-feira e permaneça na base naval até domingo, último dia do feriado prolongado. A Base Naval de Aratu foi um dos lugares preferidos do petista em seus outros dois mandatos. Em 2010, por exemplo, Lula foi flagrado na praia ao lado da então primeira-dama Marisa Letícia carregando uma caixa de isopor na cabeça.

Localizada a 40 quilômetros do centro de Salvador, a Base Naval de Aratu é uma base militar da Marinha do Brasil e tem importância estratégica devido à sua posição geográfica.

A base naval fica cercada por mata e tem uma praia privativa chamada Inema, conhecida como "Praia dos Presidentes" por já ter sido o destino de outros chefes do Executivo em dias de descanso, como Jair Bolsonaro, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer.



Em outros mandatos, Lula já escolheu passar seus dias de folga em no Forte de Andradas, no Guarujá, e no Rio de Janeiro.

Tentativas de descanso no terceiro mandato

No Carnaval deste ano, Janja e Lula escolheram o mesmo destino para a folga. O Rio de Janeiro chegou a ser cogitado, mas acabou ficando de fora do feriado presidencial. Naquela semana, no entanto, o litoral norte de São Paulo sofreu com fortes chuvas e Lula interrompeu sua programação para sobrevoar as áreas atingidas.

Da Bahia, Lula seguiu para São Sebastião, onde pelo menos 35 pessoas morreram em razão dos deslizamentos. O presidente sobrevoou as áreas atingidas e fez um pronunciamento ao lado do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB).

No feriado seguinte, Lula tentou aproveitar os dias de Páscoa em São Paulo, mas precisou interromper sua programação, mais uma vez, para sobrevoar novas áreas atingidas por chuvas. Dessa vez, o petista foi a Bacabal, no Maranhão. O estado chegou a decretar emergência em 65 cidades em razão das tempestades.

Após sobrevoar as áreas atingidas, Lula afirmou em pronunciamento que às vezes as pessoas ficam "chateadas", mas que era preciso "agradecer a Deus" pelas chuvas. Afirmou, ainda, que muitas vezes, o Brasil precisa das chuvas e que esse ano não haverá problema de energia em razão dos altos volumes de água nos lagos e hidrelétricas.

No feriado de Tiradentes e no Dia do Trabalho, Lula separou os dias para cuidar de compromissos da Presidência. No primeiro, o petista estava na Europa, cumprindo agenda oficial em Portugal e na Espanha.

No segundo feriado, o petista decidiu ficar em Brasília, mas decidiu depois se deslocar para São Paulo para o velório da sua afilhada. O presidente ainda participou, como nos outros anos, do ato unificado das Centrais Sindicais no Vale do Anhangabaú, em 1º de maio. Na ocasião, ele também oficializou o reajuste do salário mínimo e a nova faixa de isenção do imposto de renda.

