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LIVE COM LULA Lula e Janones adotam tom informal em live e tentam manter mobilização do segundo turno Transmissão após vitória sobre Flávio teve reação a vídeos da campanha, brincadeiras sobre a vida pessoal e convite para novas lives durante viagens internacionais

Com brincadeiras sobre a vida pessoal, memes da campanha e até um falso anúncio de ministro, a primeira live do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o deputado André Janones (Rede-MG) após a reeleição retomou o tom informal que marcou as transmissões durante a campanha eleitoral.

Batizada de "Live da Vitória", a transmissão teve exibição de vídeos produzidos por apoiadores, perguntas enviadas por internautas e histórias pessoais contadas pelo presidente.

A transmissão faz parte da estratégia de manter mobilizado o chamado "Exército do Lula", grupo de WhatsApp criado por Janones com mais de 10 milhões de inscritos, que foi fundamental para a campanha digital de Lula no segundo turno das eleições.

Linguagem informal

A transmissão retomou o formato informal adotado por Lula e Janones durante o segundo turno da campanha eleitoral, com uma conversa sem roteiro rígido, conduzida por Janones com perguntas de internautas e reação a conteúdos das redes sociais.

A conversa também seguiu o estilo adotado por Janones durante a campanha, com referências ao "Exército do Lula" e ao bordão "explode", usado pelo deputado para incentivar o compartilhamento de vídeos nas redes sociais.

No início da transmissão, Lula entrou no clima de descontração e brincou sobre sua aparência na televisão. O presidente contou que costuma receber elogios da primeira-dama Janja, que, segundo ele, diz que o petista se parece com o ator americano Marlon Brando quando era jovem.

“Eu estava dizendo para ele que cada vez que eu apareço na televisão a Janja fala que eu pareço o Marlon Brando quando tinha 25 anos de idade”, brincou Lula, provocando risadas durante a conversa.

Lula bebê e os memes da campanha

A transmissão teve espaço para Lula reagir aos memes produzidos por apoiadores durante a campanha. Um deles mostrava uma montagem do presidente ainda bebê, sendo segurado no colo de uma mulher. A imagem divertiu o petista, que aproveitou para fazer uma brincadeira com a primeira-dama Janja.

“Eu queria ser assim para a Janja me pegar no colo. Ficar fazendo cafuné”, brincou.

O presidente também comentou vídeos editados em que aparece dançando. Lula admitiu gostar das montagens, apesar de dizer que não sabe dançar.

“Gosto de uns em que apareço dançando. E eu nem sei dançar”, afirmou.

Pedido de casamento a Janja

A primeira-dama Janja também apareceu na transmissão e protagonizou uma brincadeira com Lula. A participação incluiu um novo pedido de casamento, com uma aliança no dedo do presidente.

Lula estava sem o anel porque havia precisado retirá-lo para realizar exames médicos. Ao explicar a situação, o petista afirmou que havia deixado a aliança com a mulher.

“Ah, eu deixei a aliança com ela”, explicou.

Novo ministro da Segurança Pública

A discussão sobre a criação do Ministério da Segurança Pública também abriu espaço para uma brincadeira de Janones. Enquanto Lula explicava os próximos passos para a elaboração da pasta, o deputado disse que anteciparia o nome escolhido para comandá-la.

“Eu já vou adiantar aqui, não tá autorizado não, mas vou contar quem vai ser o novo ministro. O ministro vai ser... mentira. Tô brincando”, disse Janones.

O presidente afirmou que começaria a discutir a criação do ministério por medida provisória com integrantes do governo nesta sexta-feira (6).

45 anos sem dirigir

Ao responder a perguntas de internautas, Lula também revelou curiosidades sobre sua vida pessoal. O presidente contou que não dirige um carro desde 1981.

“Dirigir um carro, a última vez foi em 1981. Não sei nem como se senta num desses carros modernos”, afirmou Lula.

O presidente também contou que sente falta de atividades simples que deixou de fazer após assumir a Presidência, como frequentar bares e restaurantes.

“Eu tenho vontade de chegar, eu e a Janja sozinhos, num barzinho pequeno, sentar numa mesa e pedir uma cerveja gelada”, contou.

Lula reconheceu, no entanto, que as restrições fazem parte da função que escolheu exercer.

“Ninguém mandou eu vir para cá. Eu escolhi”, afirmou.

Flávio Bolsonaro "pé-frio"

Lula também aproveitou o clima de descontração para comentar a ida de Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos depois da derrota no segundo turno. Lula chamou o senador de "pé-frio", relacionando sua chegada ao país ao revés eleitoral sofrido pelo presidente Donald Trump nas eleições para o Congresso nesta semana.

“Agora, é um pé-frio. Chegou nos Estados Unidos e Trump perdeu”, ironizou o presidente.

Lula também comparou a própria campanha, na qual apareceu segurando a bandeira brasileira em atos públicos, com as imagens de Flávio beijando uma bandeira dos Estados Unidos.

“Enquanto eu fazia isso, o meu adversário pegava a bandeira americana e ficava beijando”, afirmou.

Janones convidado para fazer "livezinhas" pelo mundo

Lula chegou a convidar Janones para acompanhá-lo em compromissos internacionais na próxima semana. O presidente sugeriu que o deputado participe de novas transmissões durante a viagem à Turquia, onde está prevista sua presença na COP31, e às Filipinas.

“Podemos fazer uma live das Filipinas para cá. É o nosso exército itinerante no mundo”, declarou Lula.

O convite foi aceito por Janones, que respondeu:

“Já está aceito.”

Durante a conversa, o deputado também defendeu que o presidente passe a realizar transmissões semanais para manter o contato com os apoiadores durante o quarto mandato.

Lula, por sua vez, afirmou que pretende ampliar o uso das redes sociais para se comunicar diretamente com a população, depois de reconhecer a importância da mobilização digital no segundo turno da eleição.

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