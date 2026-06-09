A- A+

Eleições 2026 Lula e João Campos: O labirinto petista e a relação com o PSB Exclusividade do palanque local não é capricho, mas viga de sustentação nacional

Pactuar apoios na política é um exercício de paciência. Construir com o PT exige nervos de aço e tolerância. Quando as coisas parecem ganhar prumo, surge um rebuliço.

A votação do diretório estadual em março, que deu à pré-candidatura de João Campos (PSB) ao governo o respaldo de 59 votos contra 11, esteve longe de significar calmaria. O resultado não extinguiu o inconformismo de uma ala que defendia o nome da governadora Raquel Lyra (PSD).

A presença de líderes petistas nas agendas de João Campos tem sido uma construção. O senador Humberto Costa, que começou tímido, engatou o passo e seguiu sete de oito compromissos, de quinta a sábado. A deputada Rosa Amorim, que andava em sintonia com o governo, apareceu em Petrolândia.

Até que Wellington Dias cravou ao jornal OGlobo: Pernambuco terá dois palanques para Lula. Não foi suposição ou desejo. Foi afirmação de um ministro nordestino e coordenador da campanha presidencial. O estopim.

João Campos reagiu de imediato. O barulho obrigou o presidente nacional do PT, Edinho Silva, a desautorizar o ministro, atitude reforçada pelo presidente estadual, deputado Carlos Veras.

A decisão se justifica: a exclusividade do palanque local não é capricho, mas viga de sustentação nacional. Essa costura segura Geraldo Alckmin na vice e amarra 17 alianças pelo país, desenho que contou com ação direta de João Campos.

Dividir as atenções em Pernambuco seria péssimo para ele. Ver o PSB encolher ou se distanciar nacionalmente seria um desastre para Lula. Em um ambiente de polarização, qualquer deslize pode custar caro. Para os dois.

Espaço eleitoral

A governadora Raquel Lyra, que tem evitado responder perguntas políticas, ontem se dispôs a comentar a declaração do ministro Wellington Dias sobre palanque duplo. Mas não quis referir-se à questão eleitoral. “Posso garantir que existe confiança de ambos os lados e que a gente tem trabalhado muito para fazer entregas ao povo.”

Aposta

ouco antes da reação do presidente nacional do PT, Edinho Silva, à declaração de Wellington Dias, o deputado João Paulo afirmou que o ministro “não é qualquer um”. “Foi deputado, governador , senador. Não falaria sem o aval do presidente Lula”, acredita.

Agendas divididas

Após alguns dias longe das agendas de Raquel Lyra, o pré-candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP) apareceu na entrega de 40 ônibus. Mais assíduo, o também pré-candidato Túlio Gadêlha (PSD) bateu o ponto na formatura de 182 novos oficiais da Polícia Militar.



No embalo

O Ministério Público de Pernambuco não dá trégua à Prefeitura de Caruaru. Fez recomendações em 13 áreas - de meio ambiente a segurança - para garantir a organização, execução e fiscalização do São João. O município tem cinco dias para apresentar os planos.

.

Veja também