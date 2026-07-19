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luto Lula e lideranças de direita lamentam morte de irmão do senador Cleitinho Além do petista, outros nomes que manifestaram pesar foram os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais, neste domingo, para lamentar e "expressar consternação" pela morte de Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que tratava uma leucemia e enfrentava complicações enquanto aguardava um transplante de medula.

O parlamentar mineiro, cotado para concorrer ao governo, é adversário político dos petistas no estado. Além de Lula, outros deputados e senadores também manifestaram pesar pelo falecimento.

Matheus também era irmão do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG) e do ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos). Ele foi sepultado hoje no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas. Em razão da perda, a prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias.

"Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos - o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo -, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus familiares e amigos", publicou Lula.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou que, "divergências políticas à parte", Cleitinho sempre demonstrou "um amor incondicional" pelo irmão.

"Divergências política à parte, deixo minha profunda solidariedade ao Senador Cleitinho Azevedo pelo falecimento de seu irmão mais novo, Matheus", afirmou. "Desejo do fundo do coração que Deus possa confortar a toda a família nesse momento de dor", completou.

Na direita, o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), declarou que recebeu a notícia da morte de Matheus "com muita tristeza". Ele desejou sentimentos e afirmou estar em oração pelos familiares.

"Meus sentimentos ao Cleitinho, aos demais familiares e amigos. Minhas orações estão com todos vocês neste momento de dor. Que Deus conforte seus corações!", escreveu Flávio.

Ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, manifestou "tristeza" pela morte do irmão do senador. Ele desejou solidariedade a Cleitinho e aos outros familiares e amigos.

"Neste momento de dor, deixo minha solidariedade ao Cleitinho, aos familiares e aos amigos. Que Deus conforte o coração de todos e dê forças para enfrentar essa perda. Meus sinceros sentimentos", escreveu o presidenciável.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que Matheus "travou uma batalha dura contra a leucemia, enfrentando o tratamento com coragem até o fim". De acordo com ele, o irmão de Cleitinho é "um exemplo de força e fé".

"Matheus travou uma batalha dura contra a leucemia, enfrentando o tratamento com coragem até o fim. Hoje, essa luta chega ao fim, mas fica o exemplo de força e de fé que marcou sua caminhada. Neste momento de profunda dor, peço a Deus que conforte o coração de toda a família e dos amigos. Que encontrem força para atravessar essa perda e esperança na certeza de que ele agora está junto de Deus Pai", lamentou o governador.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi outro parlamentar mineiro a se manifestar em solidariedade a Cleitinho. De acordo com ele, "somente o Senhor" pode consolar os familiares em um momento como esse.

"Soube agora da morte do irmão do Cleitinho, Mateus Augusto. Que o Senhor conforte a vida dos que ficam, seus amigos e familiares. Somente o Senhor pra consolar", publicou.

Senador também eleito por Minas Gerais, Carlos Viana (PSD) afirmou que Matheus travou "uma longa e corajosa batalha contra a leucemia". O parlamentar expressou solidariedade para toda a "família Azevedo" e disse estar em oração por eles.

"Matheus enfrentou a doença com força, fé e dignidade, deixando um exemplo de coragem que há de permanecer vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua luta nos ensina, e sua partida nos entristece profundamente", afirmou Viana.

Deputado estadual mais votado de Minas, Bruno Engler (PL) foi outro a manifestar luto pela morte de Matheus. Ele desejou forças aos irmãos, e definiu Eduardo como seu "colega de bancada".

"Lamento profundamente a morte do Matheus Azevedo, irmão do Senador Cleitinho, do ex-prefeito Gleidson e do meu colega de bancada Eduardo. Nesse momento desejo que Deus abençoe e conforte os amigos e familiarese receba o Matheus em bom lugar", escreveu.

Além do campo político, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também foi às redes para lamentar a morte. Silveira afirmou que soube do caso "com profundo pesar":

"Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade também aos seus demais irmãos, à toda a família Azevedo e seus amigos. Que Deus conceda força e conforto a todos para enfrentar este momento. Meu abraço e meus mais sinceros sentimentos", declarou o ministro de Lula.

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