Congresso Lula e Lira discutem crise do governo com o Congresso em encontro no Alvorada Há expectativa que Lula se reúna agora com o presidente do Senado

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram no fim da tarde de domingo, no Palácio da Alvorada, para discutir a crise entre o governo e o Congresso Nacional.

O distanciamento da gestão Lula com o Legislativo se intensificou há dez dias, depois que Lira chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, “de incompetente” e “desafeto pessoal” e o acusou de propagar que ele atuou para que a Câmara revertesse a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem-partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes da vereadora Marielle Franco.

Há expectativa que Lula se reúna agora com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O encontro pode acontecer ainda nesta segunda-feira.

A decisão de procurar Lira e Pacheco foi tomada por Lula na sexta-feira em uma reunião com ministros do núcleo político do Planalto e líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso.

Lira já havia rompido o diálogo com Padilha, no fim do ano passado. Desde então, as conversas com o presidente da Câmara têm sido feitas pelo ministro da Casa Civil. Rui Costa, e com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

