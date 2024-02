Lula e Lira se reúnem e aliados falam em 'jogo zerado'

A- A+

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tiveram um encontro nesta sexta-feira (9) para discutir a relação e tentar melhorar o clima entre Congresso e Palácio do Planalto. A reunião ocorre após o deputado ter escancarado suas insatisfações em discurso de reabertura dos trabalhos legislativos na segunda-feira.

Segundo aliados de Lira, o deputado deixou a reunião satisfeito, classificando o encontro como positivo e dizendo que, a partir de agora, o jogo “estava zerado”, com a promessa de poder contar mais com a interlocução do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e de ter um canal mais direto com Lula.

Umas das principais insatisfações de Lira é com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Como O Globo mostrou, eles não se falavam há meses.



Lira levou dois pontos para a conversa: problemas de relacionamento e um histórico de entregas que a Câmara fez ao governo Lula até este momento.

Entre as queixas de Lira estavam também falta de cumprimento de acordos, como o pagamento de emendas e os vetos presidenciais a projetos que tiveram longo debate no parlamento, como ao arcabouço fiscal, às leis de Garantias, apostas esportivas e ao projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Segundo interlocutores, Lira disse a Lula que "há um ano" afirma que "o governo não está cumprindo acordos".

Sobre o histórico de entregas, Lira listou desde a aprovação da PEC da transição, ainda em 2022, que permitiu espaço fiscal para projetos caros ao governo, como o Bolsa Família, até sua atuação no 8 de janeiro em 2023, em que Lira esteve presente e aprovou, no dia seguinte, a intervenção no Distrito Federal. Para esses aliados do presidente da Câmara, Lira não pode ser colocado como um “algoz” do governo Lula.

Veja também

BRASIL Toffoli diz que decisão que anulou multa da Odebrecht vale apenas para acordo firmado com o MPF