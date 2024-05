Lula e Lira se reúnem em meio a negociações sobre taxação de compras e em dia de votação de vetos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram nesta terça-feira em meio às negociações sobre a votação de um projeto que inclui a retomada do imposto de importação em compras de até U$ 50 no exterior e no mesmo dia em que deputados e senadores estão reunidos para analisar a votação de vetos presidenciais.

Na semana passada, Lula sinalizou que poderia vetar o projeto, caso o imposto fosse retomado. O governo também tem se esforçado para convencer parlamentares a manterem o veto da “saidinha”, em uma articulação complexa, já que as restrições às saídas temporárias de presos foram aprovadas com ampla margem de apoio no Congresso.



O movimento para manter as “saidinhas” inclui um aceno à oposição sobre punição à disseminação de fake news, trecho vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na legislação que substituiu a Lei de Segurança Nacional (LSN), conversas corpo a corpo com a bancada evangélica e a atuação de ministros.

Na sessão mais recente do Congresso, no início do mês, a apreciação dos vetos na LSN foi usada como instrumento de barganha pelo governo para evitar uma derrota nas “saidinhas”. Sem ter a segurança que iria manter o veto de Bolsonaro, a oposição concordou em retirar os vetos nos dois temas da pauta.

