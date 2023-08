A- A+

Reunião Lula e Lira se reúnem no Alvorada, mas escondem encontro De acordo com auxiliares do presidente, encontro, que durou três horas, foi agendado em cima da hora

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram na noite de quarta-feira no Palácio da Alvorada. O encontro não consta na agenda oficial do chefe do Executivo nem da de Lira. As assessorias de ambos também negam que a conversa tenha ocorrido.

De acordo com auxiliares de Lula, a reunião foi marcada um pouco antes de seu início. Os dois conversaram a sós por cerca de três horas. Lira deixou a residência oficial do presidente da República depois das 23h.

Integrantes da equipe de articulação política do governo tinham a expectativa que a reunião acontecesse na manhã de quinta-feira e também foram pegos de surpresa com a reunião na noite de quarta-feira.

Procurada na noite de quarta-feira, quando Lira já estava no Alvorada, a assessoria do presidente da Câmara negou que houvesse alguma conversa marcada com Lula. A realização da reunião foi revelada pelo blog da jornalista Julia Dualibi, no G1, na noite de quinta-feira.

Mas, mesmo depois disso, a assessoria de Lira continuou a negar que o encontro tenha ocorrido. Nesta sexta-feira, a assessoria de Lula também afirmou que a reunião não ocorreu.

A conversa entre Lula e Lira ocorre em meio à decisão do governo de incorporar o Centrão ao ministério. O presidente já decidiu que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) vão assumir pastas na Esplanada, mas ainda não decidiu quais postos serão cedidos.

O Planalto tem adotado uma estratégia de afastar Lira das negociações diretas sobre a nova configuração da Esplanada. O plano é tratar do assunto com dirigentes e lideranças do PP e do Republicanos.

Em sua live semanal na última terça-feira, Lula deixou explícita a estratégia ao afirmar:

— O Centrão não existe. O Centrão é um ajuntamento de uns partidos em determinadas situações. Eu não quero conversar com o Centrão como organização. Eu quero conversar com PP, Republicanos, PSD, União Brasil.

