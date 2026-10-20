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Mandato

Lula: É minha última campanha presidencial e quero que próximo mandato seja histórico

Durante ato de campanha em São Luís (MA), Lula cita novos investimentos e a "universalização do Programa Pé-de-Meia"

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O presidente Lula, candidato à reeleição, participou de caminhada de campanha ao lado de apoiadores em São Luis (MA)O presidente Lula, candidato à reeleição, participou de caminhada de campanha ao lado de apoiadores em São Luis (MA) - Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, durante ato de campanha em São Luís (MA), que esta é a sua última disputa presidencial e, por isso, ele quer que seu próximo mandato seja "histórico".

"Sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim nos anos em que fui candidato e fui presidente. É minha última campanha para presidente agora, e quero que esse mandato seja histórico", discursou a apoiadores.

Nesse sentido, o petista disse que no próximo mandato pretende universalizar o programa Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio do País, e também criar uma modalidade do programa para os estudantes universitários.

"Vamos continuar criando emprego de qualidade e formando profissionais. Porque nos próximos quatro anos, o Brasil vai investir muito na indústria digital, indústria verde e indústria criativa", disse Lula.

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Ao final do discurso ele também pontuou que quer que seu próximo mandato também seja marcado pela proteção às mulheres e o combate à violência.

Estavam ao lado de Lula no ato, a sua esposa, Rosângela Silva, a Janja; o governador do Maranhão Carlos Brandão; o governador do Piauí, Rafael Fontelles (PT); o ex-ministro e senador pela Bahia, Rui Costa (PT) e os senadores pelo Maranhão Eliziane Gama (PT) e André Fufuca (PP).

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