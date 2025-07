Lula e ministros avaliam impacto do tarifaço e classificam sanções a Moraes como inaceitáveis

A- A+

Reunidos no fim da tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os principais ministros do governo avaliaram que as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil terão impacto na indústria do país, apesar dos setores excluídos. A reunião ocorreu após Donald Trump publicar o ato com as tarifas sobre o Brasil, incluindo quase 700 exceções.

Já as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), foram classificadas como “inaceitáveis”.

Em relação às tarifas, o entendimento do núcleo duro do governo é que os efeitos foram suavizados em razão das exceções anunciadas pelos americanos para alguns produtos, como suco de laranja e aviões.





Porém, o Planalto entende que a indústria, principalmente de máquinas e equipamentos, sofrerão perdas, que precisarão ser compensadas por medidas do governo brasileiro.

O enquadramento de Moraes na Lei Magnitsky deixou indignados integrantes do governo, apesar de a medida já ser esperada.

Participaram da reunião, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros Sidônio Palmeira (Comunicação Social), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (Advocacia Geral da União).

