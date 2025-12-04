Lula e ministros participam de encontro do Conselhão em Brasília
Recriado em 2023 com a volta de Lula ao Palácio do Planalto, o órgão é composto por representantes da sociedade civil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira da sexta reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão.
Recriado em 2023 com a volta de Lula ao Palácio do Planalto, o órgão é composto por representantes da sociedade civil, é responsável pelo assessoramento do presidente na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo.
O evento ocorre no Palácio Itamaraty e terá presença também do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
Serão apresentados os resultados dos trabalhos dos conselheiros e serão assinados decretos, sanções e acordos de cooperação de propostas geradas no âmbito do Conselhão.
Já à tarde, haverá uma série de painéis e mesas temáticas reunirão autoridades e conselheiros para debater caminhos convergentes para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país.