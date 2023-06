A- A+

Sabatina Lula e Nelson Mandela? Entenda as referências ao ex-presidente sul-africano durante sabatina de Zani Paralelo foi iniciado pelo líder do governo no Senado Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) por indicações de advogados pessoais para Suprema Corte

Em meio à sabatina do advogado Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadores traçaram um paralelo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela. A comparação inicial partiu do líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), pelo fato de ambos terem indicado seus advogados pessoais para a Suprema Corte de seus países.

— O presidente da República, após um longo período na prisão, nomeou o seu advogado para a Corte. Mas o presidente não era Lula, era Nelson Mandela. Teve a honra de ser indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, a indicação lhe qualifica — disse Randolfe referindo-se a Zanin.

Após a fala do aliado de Lula, o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RNH), voltou ao que Randolfe disse e afirmou que Mandela e Lula divergem em "espírito".

— Quem dera se o espírito do presidente Lula fosse o mesmo de Nelson Mandela, de reconciliação e pacificação. De ter a altitude de entender que quem exerce o poder precisa olhar para frente — disse Marinho.

Em seguida, Márcio Bittar (União-AC) voltou ao tema, após falar que a oposição não carrega o sentimento de "revanchismo".

— Ao ser libertado, ele deu o maior exemplo de todos. Havia o sentimento de revanche e o que faz Nelson Mandela? Ele chama a população e pacifica a África do Sul. E evitou uma guerra. Essa deveria ser a grande inspiração de quem, depois de tudo, conquistou a Presidência.

Em 1995, o ex-presidente e líder humanitário Nelson Mandela nomeou juiz presidente do tribunal constitucional do país Arthur Chaskalson, um dos advogados que o defendeu no julgamento de Rivonia, que havia o condenado à prisão perpétua.

