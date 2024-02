Lula e Netanyahu precisam ter "mais cautela", diz embaixador de Israel

A- A+

O embaixador de Israel no Brasil disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e primeiro-ministro Netanyahu precisam "escolher as palavras com mais cautela". Ainda segundo Daniel Zonshine, a comparação feita pelo brasileiro entre a guerra em Gaza e o Holocausto foi "problemática", mas não pode inviabilizar as relações entre os dois países.

— Temos que escolher as palavras com mais cautela, com essa visão de longo prazo na cabeça, e agir de uma maneira — não quero dizer mais responsável — mas olhando o longo prazo — disse o embaixador, em entrevista ao Uol, quando questionado sobre o que seria necessário do Brasil e Israel para superar o episódio.

O embaixador também relatou como foi a conversa com o ministro das Relações Exteriores Mauro Viera, nesta segunda-feira. Segundo ele, o tom foi 'duro'. Questionado sobre como a crise entre os dois países seria superada caso o governo brasileiro não se retrate da afirmação de Lula, o embaixador israelense respondeu:

— Temos que dar mais tempo para as coisas e evitar declarações dessa natureza (...) Com o tempo, vamos ver de que maneira podemos melhorar e voltar para coisas mais práticas e que os dois lados se beneficiem.

Segundo o blog da Bela Megale, organizadores do ato pró-Bolsonaro desistiram de convidar o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para a manifestação que acontecerá em São Paulo.

— O tema é exclusivamente o presidente. Não seria bom dividir as pautas — disse à coluna o advogado e ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, de quem partiu a ideia do convite.

A possibilidade de Zonshine comparecer ao ato pró-Bolsonaro causou incômodo no governo Lula, e até foi discutida a sua expulsão do Brasil, como revelou a colunista Malu Gaspar. Ao Uol, o embaixador disse que não irá ao ato e se negou a responder se mantém diálogo com Bolsonaro.

— Quando eu cogitei convidá-lo, era para dar conforto a um representante de um país que sempre foi amigo do Brasil que sofre perseguição e adjetivações absolutamente descabidas e absurdas. Era para evidenciar que o embaixador tem suporte no Brasil, diante das ameaças de expulsão dele do Brasil — disse Wajngarten à coluna.

