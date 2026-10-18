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DEBATE PRESIDENCIAL Lula: É notável que a família Bolsonaro está subordinada aos interesses americanos O petista também questionou se o senador Flávio Bolsonaro (PL) pretende entregar aos americanos as terras raras e os minerais críticos do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou a família Bolsonaro de subordinação aos interesses dos Estados Unidos e de pressionar por tarifas contra produtos brasileiros. Durante o debate Band/Estadão deste domingo, o petista também questionou se o senador Flávio Bolsonaro (PL) pretende entregar aos americanos as terras raras e os minerais críticos do País.

"É notável e é notado pelo povo brasileiro que a família Bolsonaro está subordinada aos interesses americanos", afirmou Lula. O presidente acusou um dos irmãos do adversário de atuar nos Estados Unidos contra o Brasil e cobrou explicações sobre os planos de Flávio para atrair investimentos americanos na exploração mineral.

O senador negou que tenha trabalhado pela imposição de tarifas. "Ninguém trabalhou para tarifar a empresa brasileira. Eu fui até lá nos Estados Unidos para defender as empresas e os produtos brasileiros", disse.

Flávio acusou Lula de ter ido aos Estados Unidos para pedir ao presidente Donald Trump que não classificasse facções brasileiras como organizações terroristas. "Ele foi para lá para defender CV e PCC", afirmou o candidato do PL.

Na sequência, o senador defendeu cooperação entre os países para compartilhar informações e sufocar financeiramente o narcotráfico. Flávio rejeitou a ideia de que a iniciativa represente subordinação aos Estados Unidos e afirmou que ela envolve também países como Argentina e Bolívia.

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