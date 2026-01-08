Mundo
Lula e Petro saúdam libertação de presos na Venezuela
Os dois chefes de Estado reiteraram sua "grande preocupação" com o uso da força na Venezuela
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou "sua intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade" - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os presidentes de Brasil e Colômbia, Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, "saudaram" nesta quinta-feira (8) a libertação de presos na Venezuela, informou o Palácio do Planalto, após uma conversa telefônica entre ambos para discutir a crise no país vizinho.
Os dois chefes de Estado reiteraram sua "grande preocupação" com o uso da força na Venezuela, dias depois da captura do presidente deposto Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, e reafirmaram "sua intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade" nesse país.