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GOVERNO LULA Lula: é preciso vencer batalha contra quem se opõe a mais 1 dia de descanso aos trabalhadores Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata como vitórias do governo nesta semana

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 4, em publicação no X, que o governo conseguiu aprovar no Congresso três dos cinco projetos prioritários para esta semana.

Compromisso assumido e cumprido!



O fim da taxa das blusinhas foi aprovado pelo Congresso.



A Medida Provisória foi enviada pelo nosso Governo ao parlamento em maio, e permite zerar a cobrança de impostos federais sobre compras internacionais online de até 50 dólares.



Essa foi… — Lula (@LulaOficial) September 4, 2026

Disse que a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 representa "o próximo passo" e que é preciso "vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros".

Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata (regime de desonerações para data centers) como vitórias do governo nesta semana.

Em especial sobre a MP do fim da taxa das blusinhas, disse que foi "uma das vitórias importantes desta semana".

"Agora, o próximo passo é a aprovação efetiva do fim da Escala 6x1 e da PEC da Segurança Pública. Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da Escala 6x1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros", declarou Lula.

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