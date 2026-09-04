Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GOVERNO LULA

Lula: é preciso vencer batalha contra quem se opõe a mais 1 dia de descanso aos trabalhadores

Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata como vitórias do governo nesta semana

Reportar Erro
Lula: é preciso vencer batalha contra quem se opõe a mais 1 dia de descanso aos trabalhadoresLula: é preciso vencer batalha contra quem se opõe a mais 1 dia de descanso aos trabalhadores - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 4, em publicação no X, que o governo conseguiu aprovar no Congresso três dos cinco projetos prioritários para esta semana.

Disse que a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 representa "o próximo passo" e que é preciso "vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros".

Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata (regime de desonerações para data centers) como vitórias do governo nesta semana.

Leia também

• Fachin participa de evento com Lula em meio à crise no STF

• Lula sanciona lei que cria o Profert, com um veto

• Lula pede investigação "sem blindagem" no Caso Master e fala em reforma do judiciário

Em especial sobre a MP do fim da taxa das blusinhas, disse que foi "uma das vitórias importantes desta semana".

"Agora, o próximo passo é a aprovação efetiva do fim da Escala 6x1 e da PEC da Segurança Pública. Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da Escala 6x1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros", declarou Lula.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter