Lula e "prefeito tiktoker" de Sorocaba trocam cortesias em cerimônia marcada por vaias

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um aceno ao prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), durante evento realizado nesta sexta-feira, no município do interior paulista.

Manga é aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que não participou da cerimônia, e apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula aceitou receber o prefeito em Brasília e garantiu que ouviria suas demandas e que ele seria “tratado com o maior respeito”.

Manga, conhecido como prefeito “tiktoker” devido à sua forte presença nas redes sociais, foi alvo de muitas críticas de apoiadores do presidente ao longo da cerimônia, realizada para a entrega de novas ambulâncias ao Samu.

O prefeito afirmou em seu discurso, no qual precisou elevar bastante o tom de voz para competir com o ruído das vaias, que Lula é “muito bem-vindo” em Sorocaba e que aquele era um momento de “alegria muito grande”.

Agradeceu também ao trabalho do ministro Alexandre Padilha (Saúde), também presente no palanque.

Lula teve experiências distintas em recentes encontros públicos com políticos da oposição: com Tarcísio, duas semanas atrás, prevaleceu um tom de respeito mútuo entre os dois, enquanto um evento com o governador mineiro Romeu Zema (Novo) foi marcado por troca de farpas no palanque, na terça-feira.

O presidente reforçou sua agenda de viagens domésticas após seguidas pesquisas de opinião pública alertarem para queda na avaliação positiva do governo, estratégia endossada pelo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira.

Ainda nesta sexta-feira, Lula deve comparecer à festa de aniversário da ex-prefeita e ex-ministra Marta Suplicy, na capital paulista. O retorno do presidente a Brasília está marcado para as 22h.

Veja também