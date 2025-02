A- A+

BRASIL Lula e presidente de Portugal se reúnem e devem discutir tratamento dos brasileiros no país europeu Marcelo Rebelo de Sousa vem a Brasília nesta terça-feira

O presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o português, Marcelo Rebelo de Sousa se reúnem nesta terça-feira em Brasília e devem discutir tratamento dado à comunidade brasileira em Portugal, incluindo casos de xenofobia e racismo, será um dos temas de um encontro na próxima terça-feira. O primeiro-ministro Luís Montenegro também deve participar.

Atualmente, mais de 400 mil brasileiros residem em Portugal, e cerca de 150 mil portugueses residem no Brasil. Há inúmeras denúncias, que vão desde discriminação em aluguel de imóveis até agressões físicas.

Sousa e Montenegro participarão da Cimeira Brasil-Portugal, que está em sua décima-quarta edição, prevista para acontecer nesta terça-feira.





No encontro com Lula, está prevista a assinatura de acordos em várias áreas, como saúde, ciência e tecnologia e economia. O tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia também fará parte da pauta.

A agenda do presidente de Portugal no Brasil começou nesta segunda-feira, com uma visita ao Recife. Sousa recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco.

Já Montenegro seguirá para São Paulo, na quinta-feira. Ele terá encontros com empresários.

