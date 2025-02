Lula e presidente de Portugal vão discutir tratamento a brasileiros no exterior

A- A+

O tratamento dado à comunidade brasileira em Portugal, incluindo casos de xenofobia e racismo, será um dos temas de um encontro na próxima terça-feira, em Brasília, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro Luís Montenegro também deve participar.

Atualmente, mais de 400 mil brasileiros residem em Portugal, e cerca de 150 mil portugueses residem no Brasil. Há inúmeras denúncias, que vão desde discriminação em aluguel de imóveis até agressões físicas.

— A situação das duas comunidades é um dos temas centrais. O bem estar da comunidade brasileira em Portugal, com atenção especial aos casos de xenofobia e racismo, tem atenção prioritária — afirmou o diretor do Departamento de Europa do Itamaraty, Flávio Goldman.

Sousa e Montenegro participarão da Cimeira Brasil-Portugal, que está em sua décima-quarta edição, prevista para acontecer na terça-feira.

Na véspera, acompanhado do premier, o presidente português fará uma visita de Estado a Brasília, com reuniões com Lula e os dirigentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; do Senado Davi Alcolumbre; e da Câmara, Hugo Motta.

No encontro com Lula, está prevista a assinatura de acordos em várias áreas, como saúde, ciência e tecnologia e economia.

O tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia também fará parte da pauta.

A agenda do presidente de Portugal no Brasil começa na segunda-feira, com uma visita ao Recife. Sousa receberá o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco.

No dia seguinte embarcará para Brasília, onde ficará até quarta-feira.

Já Montenegro seguirá para São Paulo, na quinta-feira. Ele terá encontros com empresários.

