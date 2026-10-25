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Eleições 2026 Lula é reeleito presidente da República no segundo turno Com o resultado, o petista garante a continuidade de seu projeto de governo à frente do Executivo federal por mais quatro anos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República após vencer o segundo turno das eleições, realizado neste domingo (25). Com 96,83% das urnas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato alcançou a maioria dos votos válidos. Este será o quarto mandato de Lula.

Com o resultado, o petista garante a continuidade de seu projeto de governo à frente do Executivo federal por mais quatro anos. Pela primeira vez na história do Brasil, a votação foi encerrada às 19h, em vez do horário tradicional das 17h.

Perfil

Candidato à presidente da República pela sétima vez, Lula foi reeleito neste domingo para mais quatro anos de mandato à frente do Palácio do Planalto, a partir de janeiro de 2027. Esta é a quarta vez que Lula assume a Presidência do país.



Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Foi o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e de Eurídice Ferreira de Mello, conhecida popularmente como dona Lindu. Em 1952, dona Lindu e os oito filhos migraram para São Paulo, fugindo da seca e da fome.



De início, a família morou na periferia do Guarujá, que fica a 60 quilômetros da capital do estado. Em 1956, no início da adolescência, Lula mudou-se para a cidade de São Paulo com a mãe, então separada do pai, e os irmãos.

Aos 12 anos, Lula conseguiu seu primeiro emprego, numa tinturaria. Também chegou a exercer as profissões de engraxate e office-boy. Com 14, concluiu o Ginásio e começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Columbia, onde teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Naquela época, também foi admitido em um curso técnico de torneiro mecânico do Senai.

Sindicalismo

A trajetória de Lula na política começou em reuniões no sindicato dos metalúrgicos. Em 1975, foi eleito presidente do sindicato com 92% dos votos. Na época, ele representava cerca de 100 mil trabalhadores. Entre 1978 e 1980, Lula era responsável por comandar greves gerais de grandes proporções no país.

Em fevereiro de 1980, Lula fundou, juntamente com políticos, sindicalistas, intelectuais e representantes de outros movimentos, o Partido dos Trabalhadores (PT). Em abril de 1980, foi preso pela ditadura e passou 31 dias na cadeia.

Deputado

A primeira eleição que Lula concorreu foi a de governador de São Paulo, em 1982. Na ocasião, ficou em quarto lugar na corrida estadual. Quatro anos depois, foi eleito deputado federal por São Paulo com 651 mil votos, maior votação para o cargo até aquele momento. No mandato, participou da elaboração da Constituição Federal de 1988.

Ainda como parlamentar, votou a favor do direito de greve, do aviso prévio proporcional, da reforma agrária, da estabilidade do dirigente sindical, do turno de seis horas de trabalho, do aumento real do salário mínimo, da licença-paternidade, da nacionalização do petróleo, da redução de 44h para 40h da jornada de trabalho e da manutenção do presidencialismo como sistema de governo.



Presidência

Disputou a primeira eleição presidencial em 1989, mas foi derrotado por Fernando Collor. Se candidatou novamente em 1994 e 1998, mas também não obteve sucesso. Nos dois pleitos, foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso (FHC).

A primeira vitória ao cargo do Executivo federal foi em 2002. O primeiro mandato foi marcado pelo crescimento econômico, avanços sociais e melhoria na distribuição de renda. No período, criou o Bolsa Família e tirou o país do mapa da fome.

A reeleição veio nas eleições seguintes, em 2006. Na gestão, o Brasil alcançou a lista das nações com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O país chegou ao final do mandato com a economia em crescimento, inflação sob controle, recordes em empregos e aumento real do salário mínimo de 53,5%.

No ano de 2022, Lula venceu novamente a disputa nacional, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e se tornou presidente da República pela terceira vez na história. No período, conseguiu a aprovação e sanção de medidas de ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR) e retomou e reformulou o programa Minha Casa, Minha Vida.

No mandato, a taxa de desemprego atingiu mínimas históricas, recuando para 5,4% no segundo trimestre de 2026, com recorde no número de pessoas ocupadas (cerca de 103 milhões).

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