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Presidência Lula é reprovado por 50% e aprovado por 46%, aponta pesquisa Indexa/Broadcast De acordo com a sondagem, 32% avaliam o governo do petista como péssimo

O índice de desaprovação da forma de administrar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em 50%, mostra o levantamento da Indexa Pesquisas, encomendado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e divulgado nesta quarta-feira, 26.

Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

De acordo com a sondagem, 32% avaliam o governo Lula como péssimo. Outros 11% dizem que o atual governo é ruim.

Segundo o levantamento, 51% dos eleitores dizem que Lula não merece mais quatro anos de mandato, enquanto 41% dizem que ele merece, e 8% não sabem ou não opinaram.

A volta da família Bolsonaro ao poder dá mais medo para 39% dos eleitores. Outros 39% dizem que mais um mandato de Lula é o que dá mais medo hoje. Outros 9% dizem ter medo dos dois, e 11% dizem não ter medo de nenhum dos dois. Apenas 2% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral. Foram 2.000 entrevistas individuais, por telefone e questionário estruturado O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pp. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.

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