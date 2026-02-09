Lula e Tarcísio participam de evento no Instituto Butantan, em São Paulo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a São Paulo nesta segunda-feira para anunciar investimentos federais destinados à produção de vacinas e insumos imunobiológicos do Instituto Butantan, vinculado ao governo estadual paulista. Lula e o governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), devem dividir o mesmo palco no evento.

O governo federal destinou cerca de R$ 1 bilhão à expansão e modernização do Butantan. Lula vai a São Paulo acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A viagem é realizada dias após Lula ter admitido publicamente, pela primeira vez, que Alckmin pode não ser seu companheiro de chapa na disputa pela reeleição neste ano. Uma possibilidade defendida por uma ala do PT é que Alckmin seja candidato em São Paulo, embora o vice e seu partido, o PSB, resistam à ideia de abrir mão da vice-presidência. Ex-tucano, Alckmin governou São Paulo em quatro mandatos e deixou o Palácio dos Bandeirantes em 2018.





Lula considera importante ter um palanque forte em São Paulo para que consiga, pelo menos, reduzir a diferença de votos em relação a seu oponente da direita num eventual segundo turno, seja ele quem for. Além de Alckmin, o presidente planeja contar com as candidaturas do ministro da Fazenda, o petista Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, hoje no MDB. Haddad, no entanto, tem rechaçado a ideia de ser candidato a qualquer cargo eletivo neste ano. Em 2022, ele postulou o governo paulista, tendo perdido para Tarcísio no segundo turno por 55,34% a 44,66% dos votos válidos. Apesar da derrota, foi o melhor desempenho eleitoral do PT num segundo turno em São Paulo.

O cenário para Tarcísio parece ser, cada vez mais, a da disputa à reeleição, uma vez que o candidato bolsonarista à presidência tende a ser o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ungido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso no Complexo da Papudinha, em Brasília. Tarcísio é o favorito à reeleição em São Paulo.

Na agenda desta segunda-feira, Lula conhecerá o complexo onde são fabricadas as vacinas contra a dengue. O evento marca o início da vacinação de todos os profissionais de saúde da atenção primária do SUS contra a dengue com a Butantan-DV, a vacina brasileira contra a doença, desenvolvida pelo instituto paulista. O imunizante foi aprovado pela Anvisa em novembro de 2025 e é o primeiro de dose única contra a dengue no mundo.

O Ministério da Saúde comprou 3,9 milhões de doses da vacina do Butantan contra a dengue. Em janeiro, o governo federal iniciou um plano-piloto com o imunizante nacional nos municípios de Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), vacinando pessoas de 15 a 59 anos. O objetivo é avaliar o impacto da vacina na dinâmica de transmissão da doença e reunir informações que sirvam de base para a estratégia de imunização a ser adotada em todo o país.

