PRESIDENTE DO PL "Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro", diz Valdemar Costa Neto Dirigente do PL também criticou o ex-juiz Sérgio Moro

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, teceu elogios a gestões anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual ocupante do Palácio do Planalto. Em entrevista ao jornal O Diário, veículo regional da Zona Leste de São Paulo, o dirigente também fez comparações entre os perfis de Lula e de Bolsonaro, principal nome de sua legenda hoje.

— O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo... E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois — discorreu Valdemar, cujo PL compunha a base situacionista no Congresso à época. — Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só.

Valdemar também encampou críticas ao ex-juiz federal e hoje senador Sérgio moro pela forma como conduziu processos da Operação Lava-Jato nos quais Lula foi condenado. O presidente do PL avaliou que o presidente "está machucado" por conta desse cenário.

— Se ele errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado dentro da lei. O Moro errou, superou os limites da lei. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Ele passou dos limites da lei para aparecer, para ser candidato a presidente. Ele vai pagar caro por isso — disse Valdemar, que apostou na cassação do mandato de Moro, que responde a uma ação eleitoral no TRE-PR.

A entrevista deixou o nome do presidente do PL entre os assuntos mais comentados do X. (antigo Twitter). O vídeo das declarações de Valdemar foi compartilhado inclusive por figuras políticas, como o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

"Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, elogiando o Lula", escreveu o parlamentar, antes de prosseguir: "Eu só acredito vendo. Eu vendo: Não acredito! Não tem como! O Lula é o cara!".

