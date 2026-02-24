A- A+

DIPLOMACIA Lula e xeique dos Emirados Árabes Unidos discutem sobre parcerias e conflitos mundiais Comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) revela que Lula e bin Zayed "examinaram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed, a cooperação em comércio e investimentos, além das negociações de um acordo comercial do Mercosul com os Emirados Árabes.

Comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) revela que Lula e bin Zayed "examinaram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países".

O encontro foi realizado nesta terça-feira (24), no Aeroporto de Abu Dhabi. Lula retorna de uma viagem que fez à Ásia - o último destino foi a Coreia do Sul). Ele fez uma parada no Oriente Médio e aproveitou para ter um encontro pessoalmente com bin Zayed.

O presidente brasileiro também agradeceu ao xeique pela participação dos Emirados Árabes no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). A iniciativa foi lançada na COP30, em Belém do Pará, como forma de recompensar financeiramente os países com florestas tropicais por mantê-las

Conflitos mundiais

Os dois líderes também conversaram sobre os conflitos no mundo recentemente e a busca por paz no Oriente Médio, informou a Secom. "Os dois líderes também trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos regionais e internacionais de interesse mútuo, bem como sobre seus esforços conjuntos para apoiar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e globalmente", afirmou.

