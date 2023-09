Lula e Zelensky discutem "construção da paz" no primeiro encontro desde início de guerra na Ucrânia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tiveram a tão esperada primeira reunião bilateral, nesta quarta-feira, em Nova York, após meses declarações polêmicas de Lula que geraram reações do governo ucraniano.



Não houve declaração à imprensa após o encontro de pouco mais de uma hora, mas os dois presidentes se manifestaram nas redes sociais. Lula disse que foi uma “boa conversa” e Zelensky classificou a discussão como “construtiva” e “honesta”

“Na sequência da nossa discussão honesta e construtiva, nós instruímos nossas equipes diplomáticas a trabalhar nos próximos passos na nossa relação bilateral e nos esforços de paz”, afirmou o presidente ucraniano em uma publicação na rede social X (antigo Twitter)

Na mesma rede, o presidente Lula escreveu que foi uma “boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países”.





O encontro começou com cinco minutos de atraso, às 17h05 (horário de Brasília). Zelensky chegou no hotel de Lula por uma asaída interna sem falar com a imprensa, acompanhado do chefe de Gabinete Andriy Yermak, ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, além dos assessores para política externa Andrii Sybiha e Ihor Jovkva e de Roman Mashovet, assessor-chefe para assuntos militares.

Do lado brasileiro participaram, além de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, e Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social.

Na saída, o ministro Mauro Vieira descreveu a conversa como "tranquila" e "amigável".

— O presidente Lula e o presidente Zelensky tiveram uma longa discussão em um ambiente tranquilo e amigável, em que trocaram informações sobre os países e a situação do mundo neste momento. Instruíram também suas equipes, os seus ministros do exterior a continuarem em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir possibilidades de paz — disse Vieira.

Já o chanceler ucraniano afirmou que o encontro entre Lula e Zelensky 'quebrou' o gelo das relações entre os dois líderes.

— Não que houvesse gelo em nossas relações, mas o encontro foi muito caloroso e honesto. Eu acho que agora os dois presidentes se entendem bem melhor a posição de cada um do que antes — declarou, Kuleba.

O chanceler ucraniano também elogiou o comprometimento reafirmado pelo Brasil na reunião desta quarta de continuar a participar do esforço de paz proposto por Zelensky.

Veja também

Julgamento STF marca julgamento virtual de mais seis réus pelo 8 de janeiro