eleições 2026 Lula elogia Alckmin como vice após dizer que ele terá "papel a cumprir" em eleição de SP Presidente busca atrair MDB para sua aliança partidária nestas eleições

Dois após ter admitido publicamente pela primeira vez a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin não compor sua chapa à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou Alckmin em discurso em evento de aniversário do Partido dos Trabalhadores, em Salvador.

Lula abriu sua fala neste sábado dizendo ter sorte de ter Alckmin como vice-presidente e o comparou a José Alencar, que foi vice-presidente nos dois primeiros mandatos do petista.

— Tenho muita sorte na vida, uma delas é saber escolher o meu vice. Tive o Zé Alencar e agora tenho o Alckmin. Duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter os vices que eu tenho — afirmou Lula.

Na quinta-feira, em uma entrevista ao Portal UOL, o presidente Lula admitiu a possibilidade de excluir Alckmin de sua chapa à reeleição. O vice foi peça central da estratégia petista em 2022 para ampliar as alianças e derrotar Jair Bolsonaro.

O movimento ocorre no momento em que o PT busca atrair o MDB para fazer uma dobradinha na corrida ao Palácio do Planalto.

Na quinta-feira, Lula afirmou que tanto Alckmin quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ou a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), podem ser candidatos ao governo de São Paulo. O presidente aumentou a pressão para uma definição ao dizer que Alckmin e Haddad sabem que “têm um papel a cumprir”.

— Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições em São Paulo. Eu ainda não conversei com o Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que têm um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem. A Simone (Tebet) também tem um papel para cumprir, também não conversei com ela — disse Lula na entrevista.

Alckmin, no entanto, tem indicado a aliados que não deseja disputar cargos eletivos em São Paulo, estado que governou por quatro mandatos, na época em que era do PSDB. Seu adual partido, o PSB, considera a manutenção no posto como estratégica, e a posição será levada ao Palácio do Planalto em reunião marcada para a semana que vem entre o presidente nacional da sigla, João Campos, e Lula.

Aliados do vice-presidente veem uma pressão de parte do PT para que ele dispute alguma vaga majoritária em São Paulo, mas quem conversou com ele nos últimos dias argumenta que é mais fácil o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ser convencido a disputar o Palácio dos Bandeirantes. Haddad há disse reiterada e publicamente que não deseja concorrer a nenhum cargo eletivo nas eleições deste ano.

