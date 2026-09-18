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ELEIÇÕES 2026 Lula elogia governador interino do RJ e diz que "família Bolsonaro é metida com milicianos" Lula concedeu entrevista à Rádio Tupi nesta sexta-feira (18), antes de realizar agendas no Rio de Janeiro ao lado de Ricardo Couto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 18, que o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, "está fazendo um trabalho extraordinário" e "mostrando a seriedade que todos os governantes merecem mostrar".

Lula concedeu entrevista à Rádio Tupi nesta sexta-feira, 18, antes de realizar agendas no Rio de Janeiro ao lado do governador interino do Estado.

"O nosso desembargador está fazendo um trabalho extraordinário. Está mostrando a seriedade que todos os governantes deveriam mostrar", afirmou.

Lula mencionou o fato de que vários governadores do Rio de Janeiro já foram presos por causa de escândalos de corrupção. Disse que "três ou quatro governadores já foram presos". Na verdade, foram cinco: Moreira Franco, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.

"O Rio de Janeiro não merece passar o que passa todos os dias. As denúncias de corrupção são muito poderosas, já prenderam três ou quatro governadores. O povo não tem porque acreditar mais nessas coisas. Nosso compromisso é tentar restabelecer o Rio de Janeiro", afirmou.

Mesmo sem ser questionado diretamente sobre nenhum adversário, Lula atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL). Disse que tem gente de sua família "metida com os milicianos".

"Tem um candidato a presidente que é ligado aos milicianos do Rio de Janeiro. Na hora em que começa a analisar a situação do Rio de Janeiro, vai perceber que tem muita gente da família Bolsonaro metida com os milicianos. É preciso limpar a política e a polícia. Isso é um trabalho árduo, a sociedade precisa assumir a responsabilidade e dizer o futuro que ela quer", declarou o presidente.

O presidente aproveitou para também criticar o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL), aliado de Flávio e implicado diretamente no escândalo do Banco Master. Afirmou que Castro está "enterrado até o pescoço nessa relação promíscua" com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Lula repetiu uma frase que tem tentado falar em seus discursos e entrevistas: "Eles governo Bolsonaro tornaram Vorcaro banqueiro, eu o tornei prisioneiro".



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