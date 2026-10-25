A- A+

ELEIÇÕES 2026 Lula elogia mobilização nas ruas e pede a apoiadores que trabalhem até fim da votação "Confesso que nunca vi tanta gente na minha vida. Não era só a quantidade de pessoas, mas o entusiasmo", afirmou Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu neste sábado, 24, que seus apoiadores mantenham a mobilização até as 17h de domingo, 25, quando termina a votação do segundo turno.

Em ligação telefônica com o deputado André Janones (Rede-MG), transmitida ao vivo pela Live da Virada, o candidato à reeleição elogiou os atos em Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Confesso que nunca vi tanta gente na minha vida. Não era só a quantidade de pessoas, mas o entusiasmo", afirmou Lula. "Nosso exército é muito poderoso", acrescentou, ao parabenizar Janones pelo trabalho na campanha.

Mais de 381 mil pessoas acompanhavam a transmissão no momento da ligação. A live, com duração prevista de 24 horas, começou à meia-noite deste sábado. Durante a conversa, Janones informou que o canal "Exército do Lula", no WhatsApp, se aproximava de 11 milhões de seguidores.

O presidente avaliou que, no segundo turno, a mobilização passou a ser assumida pela população. Ao deixar um recado aos apoiadores, Lula disse que eles devem continuar acreditando e trabalhando até o encerramento da votação.

"Nossos soldados devem continuar acreditando. Vamos ter que trabalhar até amanhã às 17h, até o último voto", disse.

Lula informou que votará às 9h de domingo e anunciou que pretende telefonar novamente para Janones depois de ir às urnas.

Veja também