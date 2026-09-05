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EDUCAÇÃO Lula: em 15 anos, eu e Dilma fizemos o que outros fizeram em 5 séculos na Educação Presidente citou expansão de universidades e institutos federais durante visita a campus da UFSCar em São José do Rio Preto (SP)

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou neste sábado (5), que, em 15 anos, seus governos e os da ex-presidente Dilma Rousseff fizeram na educação o equivalente ao que outros governos realizaram em cinco séculos.

Durante visita ao campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em São José do Rio Preto (SP), Lula afirmou ainda que, dos 58 institutos federais existentes no Estado de São Paulo, 40 foram feitos durante as gestões dele e de Dilma.

O presidente disse também que o governo pode acelerar a reforma da unidade para ampliar o número de estudantes. "A gente pode fazer essa reforma mais rápido. Podemos garantir, já no Enem de 2027, que muito mais gente esteja aqui", afirmou. Segundo Lula, o campus poderá chegar a mais de 2 mil alunos.

O campus de São José do Rio Preto foi criado oficialmente em maio de 2025 e integra a expansão das universidades federais prevista no Novo PAC. A unidade ofertou 90 vagas pelo SiSU em 2026, distribuídas entre três cursos de graduação.

Lula também criticou o histórico do País na área. "Eu fico sempre pensando por que que a elite brasileira nunca levou a educação a sério nesse país", disse.

Em seguida, afirmou que não existe nenhum país que tenha conseguido se desenvolver sem antes investir em educação.

Ao defender investimentos em educação e cultura, o presidente afirmou que a ausência dessas políticas deixa a população mais sujeita a ser conduzida por terceiros. "Está tratando o povo como se fosse gado, como se fosse um rebanho", disse.

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