Lula em Pernambuco: presidente relança Farmácia Popular e inaugura Campus Paulista do IFPE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relança no Recife nesta quarta-feira (7) o programa Farmácia Popular, uma das marcas das gestões petistas. O presidente participará ainda de um evento para a inauguração de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Criado em 2004, o programa Farmácia Popular visa garantir o acesso gratuito a medicamentos ou com descontos para tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, osteoporose, glaucoma, Parkinson, entre outras.

A PEC da Transição, aprovada no ano passado com uma intensa mobilização de aliados do petista, liberou R$ 16,6 bilhões para gastos com saúde, entre eles o Farmácia Popular. O programa atende mais de 20 milhões de brasileiros.

No orçamento de 2023, estruturado ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa tinha previsão de repasse de recursos equivalente a um terço do que ele recebeu em 2018, último ano do governo de Michel Temer. Naquele ano, foram destinados R$ 3,047 bilhões para a distribuição e subsídio de medicamentos. Para 2023, o montante separado era de R$ 1,018 bilhão.

Em Recife, o presidente também participará da inauguração do Campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, e outras áreas. Atualmente, cerca de 1.125 estudantes são atendidos pelo campus em educação profissional, científica e tecnológica.



Governo sem marca

O Farmácia Popular é mais um dos programas de destaque nas gestões petistas passadas que será relançado por Lula neste ano. O presidente segue sem conseguir imprimir uma nova marca para o seu governo e foi o único a chegar a cem dias no Palácio do Planalto apenas reembalando programas.

Desde o início do mandato Lula relançou, por exemplo, o Minha Casa, Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médicos e o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, principais anúncios até aqui da gestão.

