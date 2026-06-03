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REUNIÃO MINISTERIAL Lula, em tom de brincadeira: Não quero que imprensa divulgue nossas divergências aqui Agora ou vou ser xingado ou vou xingar. Não quero que a imprensa divulgue nossas divergências aqui", disse, em tom de brincadeira e bem humorado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou a parte pública da reunião ministerial desta quarta-feira, 3, com uma brincadeira, dizendo que a partir dali "ou vou ser xingado ou vou xingar". Também disse que não queria que a imprensa "divulgue nossas divergências aqui".

"Agora, chegou o momento em que queria pedir aos companheiros da imprensa, que agora vamos fazer a reunião sem a participação da imprensa. Agora ou vou ser xingado ou vou xingar. Não quero que a imprensa divulgue nossas divergências aqui", disse, em tom de brincadeira e bem humorado.

Além do próprio Lula, falaram na reunião ministerial até aqui a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o da Fazenda, Dario Durigan. Miriam fez um balanço de todas as pastas, das entregas feitas até aqui e das que estão previstas para os próximos meses Durigan falou sobre os resultados econômicos e as perspectivas daqui para frente.

Ao menos o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, falará na reunião, conforme foi anunciado durante as outras falas. É de praxe que o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, também fale aos demais presentes para alinhar o discurso político de todos os ministros do governo.

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