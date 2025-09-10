A- A+

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE Lula: em vez de ficar brigando, Trump deveria conhecer sistema interligado de energia do País Presidente também mandou outros recados a Trump, ao afirmar que o Brasil "tem dono" e que, no País, as coisas não são largadas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (10) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria conhecer o Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia elétrica em vez de "brigar" com o Brasil.

"Ao invés do Trump brigar com a gente, ele poderia vir aqui conhecer o nosso sistema interligado. Ele ia perceber que seria muito melhor para os Estados Unidos do que brigar com a gente, que não quer brigar", declarou.

Lula também mandou outros recados a Trump, ao afirmar que o Brasil "tem dono" e que, no País, as coisas não são largadas.

Ele também disse querer comparar o sistema de interligação brasileira com o norte-americano após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lembrar que o Estado do Texas não está ligado ao restante do território dos Estados Unidos.

O presidente acompanhou nesta quarta-feira em Brasília o início da energização do Linhão Manaus - Boa Vista, que marcou o início do processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Até então, o território roraimense era o único isolado do Sistema Interligado Nacional.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), foram investidos R$ 2,6 bilhões em aproximadamente 725 km de extensão, em circuito duplo de 500 quilovolts (kV), desde a Subestação Eng. Lechuga, no Amazonas, à Subestação Boa Vista, na capital de Roraima, com uma seccionadora (ponto de apoio intermediário) em Rorainópolis.

Silveira disse que o Linhão Manaus - Boa Vista vai permitir uma redução mensal de custos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) em R$ 45 milhões. A estimativa anual passa de R$ 500 milhões, segundo dados da pasta.

