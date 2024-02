Lula embarca nesta quarta-feira (28) para a Guiana, onde participará de cúpula de países do Caribe

A- A+

PRESIDENTE LULA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, nesta quarta-feira, para Georgetown, capital da Guiana. Lula participará, como convidado especial, da cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe (Caricom).

Está previsto um discurso, em que ele falará sobre as propostas do Brasil na presidência do G20, como o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento sustentável, a ação contra o aquecimento global e a transição energética. Também ressaltará a necessidade de cooperação entre os países do chamado Sul-Global e a segurança nas nações latino-americanas e caribenhas.

Ao participar da reunião, Lula busca uma reaproximação com os países do Caribe. A avaliação de interlocutores do governo é que a região recebia maior atenção do presidente em seus dois primeiros mandatos e, desde então, nos governos posteriores, as relações ficaram praticamente estagnadas.

Venezuela x Guiana

Na quinta-feira, Lula se reunirá com o presidente da Guiana, Irfaan Ali. A expectativa é que o confronto entre Ali e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será destaque na conversa. Maduro deixou claro que quer para seu país a região do Essequibo, localizada em território guianês e rica em petróleo.

Um plebiscito convocado pelo governo Maduro para a anexação da região, chamado por Caracas de Guiana Essequiba, foi aprovado por 95% dos eleitores venezuelanos que participaram da consulta, não reconhecida pela comunidade internacional. Desde então, o Brasil tenta se colocar como mediador do conflito e, na reunião, Lula deve agradecer ao presidente da Guiana pela disposição em dialogar com o líder venezuelano, embora Georgetown já tenha deixado claro que não vai ceder.



Encontro com Maduro

Em seguida, o presidente viajará para Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas. Ele estará na abertura da 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da Comunidades dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). O Brasil retornou ao bloco em 2023.c

À margem do evento, marcado para o dia 1º de março, Lula tem um encontro marcado com Nicolás Maduro. A crise com a Guiana estará na pauta, assim como a situação na Venezuela, com prisões de opositores ao governo venezuelano. O presidente brasileiro deverá pedir garantias a Maduro de que haverá eleições transparentes, justas e livres no país até o fim deste ano.

