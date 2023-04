Lula embarca para a China e Alckmin assume a presidência pela terceira vez

A- A+

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumirá a presidência da República pela terceira vez nesta terça-feira (11), assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixar o espaço aéreo para cumprir a sua terceira agenda internacional, na China.

A vice-presidência da República ainda não informou qual será a agenda de Alckmin nesta segunda-feira (10) como presidente em Exercício. Ele, no entanto, deve despachar do Palácio do Planalto, da sala da presidência, como fez nas outras duas vezes.

Em janeiro, Alckmin assumiu a presidência pela primeira vez quando Lula viajou para a Argentina e para o Uruguai. Em fevereiro, o presidente foi para os Estados Unidos, fazendo com que Alckmin assumisse a função pela segunda vez.

Nesta terça, Lula embarcou para a China. Inicialmente, a viagem estava marcada para março, mas acabou sendo cancelada após o presidente ser diagnosticado com pneumonia bacteriana.

A agenda é considerada uma prioridade para o governo brasileiro devido à importância estratégica do país, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e para reforçar ao país a intenção do governo de inaugurar um novo momento das relações comercias com os chineses, desgastadas durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Em janeiro, durante uma reunião com governadores no Palácio do Planalto, Lula chegou a brincar com Alckmin afirmando que ele não quis "sentar na minha cadeira". Lula falou à época que pediu para o seu vice ocupar a sala da presidência, mas que Alckmin se negou a sentar na cadeira de presidente. O petista então, brincou falando que ia escrever o nome de Alckmin na cadeira e que ela "não morde, ela afaga".

-- Dito isso, eu vou passar a palavra para o meu companheiro Geraldo Alckmin, que foi presidente agora por três dias que eu fui na Argentina, e não quis sentar na minha cadeira. Eu pedi para ele ficar na minha sala; ele disse: não; na sala eu posso ficar, mas a cadeira é do presidente, nela eu não sento! E ele foi despachar numa sala vizinha da sala do presidente; e eu volto a repetir na frente de todos os governadores; eu vou viajar muito, e quando eu viajar, na minha cadeira eu vou escrever Geraldo Alckmin, para você poder sentar, sem nenhuma preocupação, porque a minha cadeira "não morde, ela afaga", está bem?

Também atual titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alckmin concorreu ao Palácio do Planalto em 2006 e 2018, mas foi derrotado nas duas tentativas.

