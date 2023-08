Lula embarca para o Paraguai para posse de Santiago Peña

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, nesta segunda-feira (14), para o Paraguai, onde participa da posse do presidente eleito Santiago Peña, marcada para esta terça-feira (15). Os dois já estiveram juntos em outras três ocasiões: duas reuniões no Brasil e na Cúpula do Mercosul.

Na última reunião, realizada em julho no Palácio da Alvorada, Peña e Lula conversaram sobre a revisão do Tratado de Itaipu, um dos principais pontos da relação bilateral dos dois países. Na ocasião, Peña sinalizou que o Brasil poderá continuar pagando preço de custo sobre o excedente de energia do Paraguai.

— O Paraguai não está buscando uma política rentista. O Paraguai quer desenvolver o seu país —afirmou

Em agosto, o Anexo C do acordo, que trata da forma de pagamento pela energia comercializada, precisará ser renegociado. O acordo que criou a hidrelétrica, com sede em Foz do Iguaçu (PR), completou 50 anos. Ele regula o aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná, que divide os dois países. O Brasil tem direito a 50% da produção da usina. O Paraguai, por sua vez, só utiliza cerca de 70% do que teria direito e o restante é comprado pelo Brasil.

Peña foi o candidato do Partido Colorado, eleito em 30 de abril com 42,74% dos votos. Hoje, o Brasil é o principal parceiro do Paraguai, sendo o principal destino das exportações do país, totalizando 36,9%. Já a Itaipu Binacional, responde por 8,72% da demanda de energia elétrica brasileira e é responsável por 86,4% da energia elétrica consumida no país vizinho.

Há, ainda, entre os pontos mais importantes da relação entre os dois países o Acordo para Cooperação Militar Brasileira no Paraguai, que completou 80 anos em 2022;ampla cooperação no combate à ilícitos; a segunda ponte sobre o Rio Paraná (Ponte de Integração), resultado de um acordo bilateral de 2005; e ponte internacional sobre o Rio Paraguai.

