A- A+

PRESIDENTE LULA Lula embarca para semana de descanso no Rio e vai assinar atos remotamente Presidente passará o réveillon na Restinga da Marambaia e deve voltar para Brasília no dia 3

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou Brasília no fim da manhã desta terça-feira com destino à Restinga da Marambaia, no Rio, onde passará o réveillon. Ele deve retornar para a capital do país no dia 3 de janeiro.

Lula deve continuar despachando de forma remota do local, assinando atos do governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, apesar de não assumir formalmente o cargo, vai despachar de Brasília durante o período de descanso do petista.

Antes de embarcar, Lula teve pela manhã uma reunião de trabalho com integrantes do Ministério da Casa Civil, no Palácio da Alvorada. Participaram a secretária-Executiva da pasta, Miriam Belchior, o secretário especial para Assuntos Jurídicos, Wellington César Lima, o secretário especial de Análise Governamental (SAG), Bruno Moretti, e o hefe do gabinete adjunto de Gestão Interna (GAGI) do gabinete pessoal do Presidente da República, Valdomiro Luis de Sousa.

A Restinga da Marambaia no litoral fluminense é restrita e administrada pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. O local tem praia privativa. Lula passou o Natal com familiares, no Palácio da Alvorada.

Veja também

8 de janeiro Governo faz monitoramento diário antes do 8 de janeiro: "Não há informação de ato mais agressivo"