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Educação Lula enaltece inteligência de alunos cearenses após desempenho na prova do ITA O campus do instituto em Fortaleza está sendo construído na Base Aérea de Fortaleza e será o primeiro fora da cidade de São José dos Campos, em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou o desempenho de estudantes cearenses aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) nesta terça-feira (14). Ao afirmar que 40% dos ingressantes da instituição vêm do Estado, ele citou preconceito envolvendo a população do Ceará. "Não é só a cabeça que é grande não, é inteligência", disse.

Em entrevista concedida a jornalistas dos portais Brasil 247, DCM e Revista Fórum, Lula disse que a instalação de uma unidade do ITA em Fortaleza é uma forma de reconhecimento desse desempenho.

O campus do instituto em Fortaleza está sendo construído na Base Aérea de Fortaleza e será o primeiro fora da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. A previsão do governo federal é que o campus esteja em plena atividade em 2027.

Segundo Lula, a iniciativa integra planos do governo federal para ampliar a formação de profissionais qualificados no País e combater a "fuga de cérebros". "Se você não aproveitar esses gênios, eles vão embora do Brasil", disse, ao citar a saída de trabalhadores em busca de melhores condições no exterior.

Ele mencionou a criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro, como outra medida para estimular talentos entre estudantes que se destacam em Olimpíadas de Matemática.

O presidente ainda se disse otimista e afirmou que o País está preparado para "dar um salto de qualidade" na Educação. Segundo Lula, o governo federal está sendo procurado por 76 Prefeituras para a instalação de Institutos Federais nos municípios.

"Não existe exemplo no mundo de nenhum País que se desenvolveu sem antes investir na educação. Nós temos que acreditar que a educação é a principal mola propulsora do crescimento de um País, da melhoria da cabeça política, cultural de um País. Então nós temos que investir", afirmou.

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