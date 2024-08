A- A+

PACTO Lula enaltece união dos 3 Poderes em pacto pela transformação ecológica O programa pela transformação ecológica que foi assinado há pouco inclui um marco legal do mercado de carbono

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Pacto pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes do Estado Brasileiro não se trata de um "plano ambiental isolado", mas uma proposta de reformulação do modelo de desenvolvimento econômico nacional.



Segundo ele, a união entre os Poderes em torno de uma proposta mostra a força e maturidade da democracia.

"Não se trata de um plano ambiental isolado, mas sim de uma proposta de reformulação do nosso modelo de desenvolvimento econômico, que considera todos os aspectos da relação entre a sociedade e o meio ambiente", disse Lula nesta quarta-feira, 21, em evento de assinatura do pacto no Palácio do Planalto.

O programa pela transformação ecológica que foi assinado há pouco inclui um marco legal do mercado de carbono, financiamento a projetos sustentáveis e rapidez do Judiciário para julgar processos da área.



Ficará a cargo do Executivo, por exemplo, ampliar o financiamento e baratear o crédito para projetos sustentáveis. Também deve haver, nos Três Poderes, esforços para licitações levarem a sustentabilidade em consideração.

Na avaliação do presidente, o plano representa um "pacto de responsabilidade" com o planeta. "Nossas ações serão mais efetivas com a união das nossas forças", disse.

Segundo Lula, a pauta climática não é custo, mas é uma agenda imprescindível e gera oportunidade. "O pacto que estamos firmando hoje simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento de um dos maiores desafios do nosso tempo com a profundidade e urgência que a crise climática exige", comentou.

"Estou plenamente satisfeito porque juntar os Três Poderes demonstra, com muita clareza, que o Brasil voltou à normalidade civilizatória", finalizou o presidente.

