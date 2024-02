Lula encontra presidente da Guiana e embarca para São Vicente e Granadinas

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião bilateral com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, nesta quinta-feira (29) e depois embarca para o próximo destino de sua viagem internacional, São Vicente e Granadinas. As informações estão na agenda oficial do petista, que foi divulgada no início da manhã desta quinta.

A reunião entre Lula e Ali será às 9h do horário local, 10h em Brasília. O petista está na Guiana desde quarta-feira (28). Um dos temas da reunião deve ser a disputa pelo território guianense de Essequibo, aberta pelo governo venezuelano. Lula tem tentando se colocar como um mediador entre Guiana e Venezuela nesse caso.

O presidente brasileiro foi ao país para participar como convidado de reunião com chefes de governo da Caricom, o bloco de países caribenhos. Também teve uma reunião com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e com representantes da Guiana e de Suriname.

A reunião com Irfaan Ali é o único compromisso político marcado na agenda de Lula para esta quinta. Às 11h30 (12h30 em Brasília), ele deve embarcar para Kingstown, em São Vicente e Granadinas. A chegada está prevista para 12h45 (13h45 em Brasília). Lá, o presidente brasileiro participará de reunião da Celac, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula deverá embarcar de volta para Brasília na sexta-feira, dia primeiro.

