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Eleições 2026 Lula endurece fala contra bets em programa eleitoral desta segunda O presidente disse também na propaganda eleitoral que, caso eleito, irá direcionar atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas que sofrem de ludopatia - isto é, vício em apostas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra as bets no programa eleitoral veiculado nesta segunda-feira (21). A inserção mostrou uma reunião do presidente com vítimas do vício em apostas e prometeu atuar em duas frentes para combater o setor: socorrer famílias endividadas e "jogar duro para acabar" com o funcionamento do jogo online.

"Tem gente gastando que não pode gastar. Ninguém pode gastar o leite da família jogando. Então, nós vamos jogar muito duro para que a gente possa fazer com que mais dinheiro sobre para que você possa cuidar da sua família", disse Lula na inserção do PT

O presidente disse também na propaganda eleitoral que, caso eleito, irá direcionar atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas que sofrem de ludopatia - isto é, vício em apostas. "Tem muita gente que está devendo e tem vergonha de dizer que está devendo", declarou.

O programa do PT também direcionou a responsabilidade do avanço das bets nos governos dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Ao mesmo tempo, endossou ações do presidente para frear o jogo online.

"Foi o Temer que liberou as bets no Brasil, mas foi no governo Bolsonaro que elas viraram um monstro. O Bolsonaro não taxou, não regulou e não fiscalizou as bets. Foram quatro anos sem lei com as famílias brasileiras cada vez mais endividadas", disse a narradora da inserção petista.

O governo prepara uma medida provisória, a ser publicada antes do primeiro turno da eleição, para restringir as apostas online. Como mostrou o Broadcast Político, o governo avalia uma medida provisória para proibir cassinos virtuais, deixando bets esportivas e patrocínios a clubes e campeonatos esportivos de fora.

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