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Política Lula enfrenta desafios no Congresso, no STF e na economia A capacidade de articulação política e a condução da economia serão determinantes para a execução da agenda do presidente reeleito

Reeleito para um quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciará, em janeiro de 2027, um novo ciclo de governo diante de três grandes desafios: construir uma base de apoio em um Congresso de maioria opositora, lidar com a crise interna no Supremo Tribunal Federal (STF) e conciliar as promessas de campanha com a necessidade de equilibrar as contas públicas. A capacidade de articulação política e a condução da economia serão determinantes para a execução de sua agenda.

No Legislativo, o fortalecimento do PL, partido de Flávio Bolsonaro, e a redução do espaço do PT e de seus aliados devem obrigar o Planalto a ampliar as negociações com partidos de centro e com o Centrão. O PL terá 121 deputados e 29 senadores a partir de 2027, enquanto PP, União Brasil, Republicanos, Podemos e Novo, que apoiaram Flávio no segundo turno, somam juntos 245 deputados e 51 senadores. Embora essas bancadas não formem necessariamente um bloco unificado de oposição, o cenário torna mais difícil a aprovação de propostas. A escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, em fevereiro, também será decisiva para definir o espaço do governo na pauta legislativa.

A dificuldade de formar maiorias exigirá do presidente habilidade para negociar sem ampliar os conflitos institucionais. Propostas de emenda à Constituição, por exemplo, precisam de 308 votos na Câmara e 49 no Senado, o que demanda acordos para além da base governista. Lula precisará demonstrar habilidade para negociar uma agenda legislativa sem transformar divergências políticas em crises institucionais.

No STF, o presidente terá de acompanhar os desdobramentos da crise entre ministros, marcada por divergências sobre investigações relacionadas ao Banco Master e pela divulgação de informações de inquéritos. A tensão se intensificou após a divulgação de um relatório da Polícia Federal sobre mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, levando a decisões conflitantes e à intervenção do presidente da Corte, Edson Fachin.

Lula defendeu que os envolvidos sejam investigados “sem blindagem de ninguém” e, durante a campanha, prometeu mudanças no Judiciário. Ao longo do mandato, também poderá indicar quatro ministros, considerando a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso e as aposentadorias previstas de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, com potencial impacto sobre a composição do tribunal.

Na economia, o principal desafio será financiar as promessas de campanha sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas. A dívida bruta chegou a R$ 11,1 trilhões em agosto de 2026, equivalente a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto 90% dos R$ 2,8 trilhões previstos para as despesas primárias de 2027 já estão comprometidos com gastos obrigatórios. Nesse cenário, ampliar o Bolsa Família, manter a valorização do salário mínimo, oferecer transporte público gratuito aos fins de semana e elevar os investimentos públicos exigirá a definição de prioridades e fontes de financiamento. O desafio será manter o crescimento econômico e os avanços sociais sem alimentar um ciclo de aumento da dívida.

Para o quarto mandato, a credibilidade da política fiscal, a capacidade de articulação com o Congresso e a condução da relação com o Supremo serão fundamentais para transformar compromissos eleitorais em medidas concretas. Lula terá de equilibrar interesses políticos, estabilidade institucional e responsabilidade econômica em um cenário de espaço orçamentário limitado e oposição fortalecida.

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